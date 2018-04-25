Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Навальным по делу «Ив Роше»

Президиум ВС постановил: возобновить дело ввиду новых обстоятельств, передает «Медиазона». Приговор Замоскворецкого суда и апелляционное постановление оставлено без изменений.
Ранее Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право Алексея и Олега Навальных на справедливое разбирательство и наказание. В марте, когда постановление вступило в законную силу, Алексей Навальный направил в Верховный суд РФ заявление с требованием немедленно исполнить решение ЕСПЧ и освободить его брата.
Адвокаты заявили сегодня, что Россия не исполняет международные договоры, несмотря на то, что их приоритет закреплен в Конституции, поэтому защита будет обращаться в Комитет министров Совета Европы, который контролирует выполнение решений ЕСПЧ.
Следственный комитет в 2012 году возбудил в отношении Навальных дело о мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, Олег, убедил руководство «Ив Роше Восток» заключить невыгодный договор с компанией «Главное подписное агентство», фактическим владельцем которой был Алексей Навальный. В 2014 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Олега Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его брата к такому же условному сроку.
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