Полиция стянула в центр Еревана спецтехнику

Полиция Армении утром 25 апреля начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику, так как акции протеста в городе возобновились после срыва переговоров оппозиции и власти.
«Полиция предпринимает все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.
К протестам присоединилась и крупнейшая в Армении оппозиционная партия «Процветающая Армения». Она призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к движению Пашиняна.
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