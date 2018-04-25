Close

Полиция стянула в центр Еревана спецтехнику

25.04.2018

Полиция Армении утром 25 апреля начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику, так как акции протеста в городе возобновились после срыва переговоров оппозиции и власти.

«Полиция предпринимает все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

В разных частях Еревана 25 апреля вновь начались акции протеста. По призыву лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна люди стали перекрывать главные дороги города.

К протестам присоединилась и крупнейшая в Армении оппозиционная партия «Процветающая Армения». Она призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к движению Пашиняна.

Ранее стало известно, что запланированная встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна не состоится из-за разногласий в формате переговоров. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется 

Российская власть в 2018 году 

Хотят ли русские войны? 

Хозяин мусорной реки 

Полковник в роли сейфа

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.