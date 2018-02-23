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Daily Mail: Во время антинаркотической операции были задержаны два российских дипломата

23.02.2018

Во время операции по ликвидации аргентино-российского канала сбыта наркотиков в Москве были задержаны два российских дипломата, сообщает в пятницу, 23 февраля, The Daily Mail.

Газета пишет, что за грузом, в котором наркотики уже были заменены мукой, пришли дипломаты Иштимир Худжимов и Владимир Калмыков. Также правоохранительные органы Аргентины задержали сотрудника полиции Буэнос-Айреса Ивана Ближнюка и Александра Чикало, у которого было гражданство РФ и Аргентины. Еще одним задержанным стал бывший сотрудник МИДа Али Абыянов, которого газета называет «координатором» наркоканала.

Еще один подозреваемый, известный как «К», предположительно, скрывается в Германии. Он объявлен в международный розыск. The Daily Mail отмечает, что изъятый кокаин оказался высокого качества.

Ранее в российском МИДе отвергли информацию об использовании диппочты для доставки кокаина. В Министерстве заявили, что «спекуляции» в СМИ об использовании дипломатических каналов для транспортировки кокаина через Аргентину «показывают незнание механизма и порядка направления диппочты». О перехвате в посольстве РФ груза с наркотиками весом в 400 кг сообщили накануне вечером.


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