В МИДе отвергли информацию об использовании диппочты для доставки кокаина

«Спекуляции» в СМИ об использовании дипломатических каналов для транспортировки кокаина через Аргентину «показывают незнание механизма и порядка направления диппочты», заявили в пятницу, 23 февраля, в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИДе подчеркнули, что содержание дипломатической почты определяется не техническим персоналом представительства. «Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — говорится в сообщении.

Также в Министерстве рассказали, что кокаин был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла РФ и по согласованию с руководством МИД была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов, сказано в заявлении Министерства.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Аргентины обнаружили 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Местные СМИ сообщали, что чемоданы с наркотиками принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию. К каналу по сбыту были причастны два человека в Аргентине и трое в России.





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