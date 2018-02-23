В МИДе отвергли информацию об использовании диппочты для доставки кокаина

В МИДе подчеркнули, что содержание дипломатической почты определяется не техническим персоналом представительства. «Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — говорится в сообщении.
Также в Министерстве рассказали, что кокаин был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла РФ и по согласованию с руководством МИД была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов, сказано в заявлении Министерства.
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