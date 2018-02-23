Павел Чиков про дипкокаин

Если перекрытие дипломатического канала поставки кокаина было результатом совместной работы правоохранителей России и Аргентины, о чем пишут пропагандистские СМИ, то уголовное дело должно быть и с российской стороны.



Поскольку речь про сотрудников дипмиссии, оперативное сопровождение неминуемо ФСБ, а следствие — или она же (скорее при нынешних раскладах), или СКР.

Уголовное дело в России, впрочем, должно быть при любом раскладе. Кроме наиболее вероятного, что это очередной грандиозный фейл наших властей и они замешаны. Тогда не будет ни дел, ни комментариев, сверх сухой фразы, что это совместная операция.



К слову, по данным Управления ООН по наркотикам и оргпреступности, в год в мире (Колумбия, Перу и Боливия - кокаин производят только в этих странах, в Аргентине он только оттуда) производится 800-1000 тонн в год.

В Европу поставляется 120-130 тонн. Во всю Восточную и Южную Европу — 13 тонн. То есть изъятые 400 кг - это примерно 3% ежегодного рынка кокаина в регионе. Отдельных данных по России нет.

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