Журналистов «Дождя» могут лишить аккредитации в Думе из-за текста о домогательствах Слуцкого

«Вчерашние обвинения от журналистов «Дождя» в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов», — написал Лебедев.
Три журналиста на условиях анонимности рассказали «Дождю», что Слуцкий к ним приставал. При этом собеседницы телеканала не обратились в правоохранительные органы. Позже о домогательствах со стороны депутата «Дождю» рассказала «продюсер одного из телеканалов». По ее словам, Лебедев пытался поцеловать ее в губы и потрогать за ягодицы. Сам депутат в беседе с «Дождем» обвинения отверг. Корреспондент телеканала в эфире программы Hard Day’s Night рассказала о ситуации лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он ответил, что не слышал об этом и пообещал проверить информацию.
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