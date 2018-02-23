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«Яндекс» объяснил отказ удалять канал Ходорковского по требованию Роскомнадзора

23.02.2018

«Яндекс. Дзен» заявил, что не обязан участвовать в процессе блокировки канала издания «МБХ Медиа» Михаила Ходорковского, передает в пятницу, 23 февраля, «Дождь».

В «Яндекс. Дзен» сказали, что закон не обязывает участвовать в процессе блокировки. Сервис должен только уведомить владельца канала, что и было сделано.

Ранее «Яндекс.Дзен» сообщил «МБХ Медиа», что сервис получил уведомление Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к каналу издания из-за «публикации информационных материалов нежелательной в России организации». В «МБХ Медиа» ответили, что на их канале такой информации не содержится.


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