«Яндекс» объяснил отказ удалять канал Ходорковского по требованию Роскомнадзора

В «Яндекс. Дзен» сказали, что закон не обязывает участвовать в процессе блокировки. Сервис должен только уведомить владельца канала, что и было сделано.
Ранее «Яндекс.Дзен» сообщил «МБХ Медиа», что сервис получил уведомление Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к каналу издания из-за «публикации информационных материалов нежелательной в России организации». В «МБХ Медиа» ответили, что на их канале такой информации не содержится.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также: