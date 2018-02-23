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Госдеп заявил о провале переговоров по Сирии в Астане

23.02.2018

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о провале переговоров по Сирии в Астане. Соответствующая запись опубликована на сайте Госдепа.

По словам Науэрт, о провале свидетельствует ситуация в Восточной Гуте. Создание зон деэскалации — это «фарс», а Россия несет ответственность за все, что происходит в Сирии, сказала представитель Госдепартамента.

«Россия и Иран создали зоны деэскалации, среди которых была и Восточная Гута. Они морят людей голодом и не допускают туда гуманитарную помощь»,— заявила Науэрт.

Чиновник Госдепа добавила, что именно из-за подобного поведения США и другие страны поддерживают Женевский процесс, считая его наилучшим вариантом, который в конце концов приведет к миру в Сирии. По словам Науэрт, США будут добиваться 30-дневного режима прекращения огня, чтобы помочь местным жителям и доставить гуманитарную помощь.

Восточная Гута — это густонаселенный район близ Дамаска с населением в 400 тыс. человек. Эту территорию контролирует сирийская оппозиция. Дамаск обвиняет силы, контролирующие район в регулярном обстреле жилых кварталов города. Оппозиция заявляет о бомбардировках со стороны режима и применении химического оружия. Ранее США обвинили Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Восточной Гуте.


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