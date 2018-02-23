The Washington Post: Пригожин контактировал с Кремлем до и после удара США по ЧВК «Вагнер»

24 января Пригожин сообщает высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от некоего министра из РФ быстро продвигаться вперед. В перехваченном сообщении от 30 января Пригожин говорит, что у него есть «сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который «случится с 6 по 9 февраля». Также американская разведка перехватила сообщение министра по делам президента Сирии Мухаммада Фадлаллаха Пригожину, в котором министр пообещал оплатить бизнесмену его работу. В период до и после атаки на «Вагнер» частота переговоров Пригожина с чиновниками из администрации президента России, в частности с руководителем администрации Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко участилась, свидетельствуют данные разведки.
По ЧВК «Вагнер» международная коалиция во главе с США нанесла удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. По данным СМИ, российские наемники пытались захватить контролируемый курдами завод по добыче нефти. Сообщалось о 300 убитых и раненных.
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