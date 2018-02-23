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В посольстве РФ в Аргентине нашли 400 кг кокаина

23.02.2018

Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе, сообщает газета Todo Noticias.

Наркотики были расфасованы в 360 пакетов и спрятаны в 12 чемоданах. Стоимость партии оценивается в €50 млн. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что в операции были задействованы и российские полицейские. Расследование проводилось в обеих странах и длилось больше года.

По данным газеты, чемоданы с наркотиками принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию. К каналу по сбыту были причастны два человека в Аргентине и трое в России. Некоторых удалось задержать, в том числе инспектора полиции Буэнос-Айреса и сотрудника российского посольства. Посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и страны Европы.


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