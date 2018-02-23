The New Times

Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, выиграв в женском одиночном катании.Загитова за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла еще одну россиянку Евгению Медведеву, которая завоевала серебро. Обе фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу — 156,65 балла. Третье место заняла канадская спортсменка Кейтлин Осмонд, набравшая 231,02 балла.Ранее Загитова и Медведева выиграли серебряные медали в командных соревнованиях. На счету сборной РФ теперь 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.

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