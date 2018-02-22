Леонид Волков арестован на 30 суток

«Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте», — написал оппозиционер.
Волкова арестовали за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Он был задержан 22 февраля в аэропорту Шереметьево. Ранее Навальный опубликовал материал дела против своего соратника, из которого следует, что Волкова арестовали за то, что он сделал ретвит в свой Twitter видео задержания Навального, а также видео прямой трансляции акции 28 января, на котором звучали «призывы принять участие в несогласованной акции».
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