Навальный: За что арестуют Волкова

С момента его задержания я прямо жаждал получить этот документ.



Мы же проводили эксперимент и у нас даже спор в ФБК был. Смогут ли они посадить Волкова, если он вообще ни одного твита про акцию 28 января не напишет.

И действительно, Леонид ни в фейсбуке, ни в твиттере ни разу не написал об акции. Ни одного ретвита даже не было. Ни одного слова в эфире. Мы понимаем, как Путин боится забастовки избирателей, мы понимаем, как он боится нашей кампании по наблюдению, понимаем, как важно жуликам изолировать руководство ФБК и кампании.



Поэтому ничего. Ни в одной сети.

И вот Леонида задерживают в аэропорту перед вылетом в Уфу. И мы с нашими юристами ждём — что же приплетут. Ну ничего же нет.

До такого мы не догадались. Волкова арестуют (он уже в камере сидит, значит, точно арестуют сегодня привычным уже «ночным судом») за то, что 28 января он ретвитнул видео с моим задержанием.





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