Собянин объявил об установке в Москве памятной таблички Немцову

Собянин рассказал, что в правительство Москвы с просьбой увековечить память политика обратилась Ксения Собчак. Ее обращение, по словам главы столицы, поддержали многие общественные деятели. «На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома», — написал в своем Twitter Собянин.
Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году на стене дома, где жил политик, за счёт местных жильцов была установлена мемориальная доска. Однако вскоре ее сняли активисты движения SERB, заявив, что она установлена незаконно.
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