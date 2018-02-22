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Собянин объявил об установке в Москве памятной таблички Немцову

22.02.2018

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 февраля, написал в своем Twitter, что в столице установят памятную табличку Борису Немцову.

Собянин рассказал, что в правительство Москвы с просьбой увековечить память политика обратилась Ксения Собчак. Ее обращение, по словам главы столицы, поддержали многие общественные деятели. «На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома», — написал в своем Twitter Собянин.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году на стене дома, где жил политик, за счёт местных жильцов была установлена мемориальная доска. Однако вскоре ее сняли активисты движения SERB, заявив, что она установлена незаконно.


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