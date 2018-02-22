Amnesty International раскритиковала применение пыток и репрессий в РФ, насилие против женщин и кампанию в Сирии

В докладе сказано, что большинство российских СМИ находятся под фактическим государственным контролем и используются властями для очернения правозащитников и всех инакомыслящих. «Лидеры протестов и политические активисты, поддерживающие критику власти, сталкивались с притеснениями, возбуждением административных и уголовных дел и подвергались нападениям со стороны проправительственных активистов и «неустановленных» лиц, которые, предположительно, являются представителями силовых структур либо сотрудничают с ними», — говорится в документе.
Amnesty International осудила российскую практику возвращения просителей убежища и беженцев в страны, где им грозили пытки и другое жестокое обращение. Также правозащитная организация обратила внимание на условия содержания в отечественных тюрьмах. В докладе рассказывается об избиениях и нарушения прав заключенных при этапировании. Обеспокоенность организации вызывает «ослабление роли и эффективности общественных наблюдательных комиссий».
Особое внимание Amnesty International уделила нарушением прав в Чечне и угрозам, которые звучали в адрес журналистов от первых лиц республики, в частности, угрозы спикера чеченского парламента Магомеда Даудова в адрес главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова.
Amnesty International отметила преследования религиозных меньшинств, в частности, против «Свидетелей Иеговы» и «Армии спасения». Также правозащитники раскритиковали репрессии против различных союзов и НКО. Еще Amnesty International указала в докладе, что РФ пять раз воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать резолюции по Сирии. «Эти резолюции предусматривали введение санкций за производство и применение химического оружия в Сирии», — говорится в документе.
16 января стало известно, что Россия сохранила свои показатели свободы в новом рейтинге правозащитной НКО Freedom House. Организация признала страну «несвободной».
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