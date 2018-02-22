Российскую группировку в Сирии усилили новейшими истребителями Су-57

Исследователи, которые занимаются отслеживанием движения воздушных судов, сообщили о прибытии на авиабазу Хмеймим четырех российских истребителей Су-35. Позже были опубликованы фотографии и видеозаписи, на которых также были видны новейшие истребители Су-57 (Т-50, ПАК ФА). Кроме того, сообщается о переброске на российскую авиабазу четырех штурмовиков Су-25 и одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

«Новое усиление российской авиагруппы происходит спустя немногим более двух месяцев после того, как Владимир Путин объявил о выводе войск из Сирии. Скорее всего, авиация будет обеспечивать установление контроля проасадовских сил над Восточной Гутой — осажденным анклавом оппозиции в пригороде Дамаска, о массовом убийстве мирных жителей в котором в последние дни заявляют правозащитные организации и представители ООН», — отмечается в сообщении.

Прибытие многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 стало ответом на полет американских стелс-истребителей, рассказал РБК источник в Минобороны. Кроме того, у истребителя есть задача пройти проверку в реальных условиях.

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