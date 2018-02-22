Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Навального отпустили из ОВД

22.02.2018

Алексея Навального, задержанного полицией днем 22 февраля, отпустили из отдела полиции. Политику вручили протокол о возбуждении против него административного дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения акции).

«Отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было, и зачем меня семь человек задерживали», — сообщил политик.

Навального задержали на выходе из стоматологии и отвезли в ОВД. До этого в аэропорту Шереметьево полиция задержала главу его штаба Леонида Волкова. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Улики против штаба Путина 

Посадки есть, эффекта нет 

Кандидаты ни-про-что 

Кто ставит на Собчак

Выбери скамейку, а заодно президента

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.