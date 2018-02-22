США обвинили РФ и Сирию в гибели мирных жителей в Восточной Гуте

США заявили, что они «решительно осуждают» атаки, проводимые Россией и режимом Башара Асада против сирийцев в Восточной Гуте. «Мы приносим соболезнования семьям погибших и пострадавших и призываем международное сообщество также осудить эти ужасные атаки», — говорится в заявлении. Также в документе отмечается «целеноправленность» атак на медицинские учреждения.
Восточная Гута — это густонаселенный район близ Дамаска с населением в 400 тыс. человек. Эту территорию контролирует сирийская оппозиция. Там присутствует «Хайат Тахрир аш-Шам», которая была признанной террористической Россией и ООН группировкой «Фронт Ан-Нусра»*, а также силы «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам». Три последние группировки участвуют в переговорах по Сирии в Астане. Восточная Гута стала одним из первых районов Сирии, который захватили силы, противостоящие президенту Асаду. В мае 2013 года правительственные войска окружили район, но взять под контроль не смогли.
Дамаск обвиняет силы, контролирующие Восточную Гуту, в регулярном обстреле жилых кварталов города. Оппозиция заявляет о бомбардировках со стороны режима и применении химического оружия. Ранее Госдеп США сообщил, что не менее 100 человек погибли при ударах правительственных войск. В свою очередь Россия утверждает, что боевики, контролирующие район, 20 февраля произвели массированный обстрел российского Центра примирения враждующих сторон в Дамаске. 21 февраля представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что боевики отказываются выпускать мирных граждан из Восточной Гуты.
* Организация «Фронт Ан-Нусра» в России запрещена как террористическая
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