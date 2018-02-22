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Алексея Навального задержали в Москве

22.02.2018

Обновлено: Навального доставили в ОВД «Якиманка». 

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сотрудники полиции, при выходе из больницы.

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — сообщил Навальный в Twitter.

Ранее в аэропорту Шереметьево полиция задержала главу штаба Навального Леонида Волкова. По его словам, он должен был вылететь в Уфу, но этого не дали сделать сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы.

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