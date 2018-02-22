Алексея Навального задержали в Москве

Обновлено: Навального доставили в ОВД «Якиманка».
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сотрудники полиции, при выходе из больницы.
«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — сообщил Навальный в Twitter.
Ранее в аэропорту Шереметьево полиция задержала главу штаба
Навального Леонида Волкова. По его словам, он должен был вылететь в Уфу, но этого не дали сделать сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы.
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