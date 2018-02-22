Полиция задержала Леонида Волкова

В аэропорту Шереметьево полиция задержала главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова. По его словам, он должен был вылететь в Уфу, но этого не дали сделать сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы. Волкова доставили в ОВД «Даниловский». Защитников к нему не пускают.
В Шереметьево были ранее задержаны и Кира Ярмыш с Русланом Шаведдиновым, которые перед этим вели на YouTube-канале «Навальный LIVE» трансляцию об акций протеста в рамках «Забастовки избирателей».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Выбери скамейку, а заодно президента