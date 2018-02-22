Полиция задержала Леонида Волкова

В аэропорту Шереметьево полиция задержала главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова. По его словам, он должен был вылететь в Уфу, но этого не дали сделать сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы. Волкова доставили в ОВД «Даниловский». Защитников к нему не пускают.

В ночь на 20 февраля в Шереметьево также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Его отвезли в ОВД «Даниловский», где пояснили, что он причастен к организации несогласованного мероприятия.

В Шереметьево были ранее задержаны и Кира Ярмыш с Русланом Шаведдиновым, которые перед этим вели на YouTube-канале «Навальный LIVE» трансляцию об акций протеста в рамках «Забастовки избирателей».

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