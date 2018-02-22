Фигуранта «дела 26 марта» приговорили к году колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к году колонии общего режима фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Прокурор во время прений попросил приговорить Борисова к трем годам колонии. По версии следствия, 26 марта на антикоррупционной акции в Москве, когда пятеро сотрудников полиции несли Борисова в автозак, он дважды ударил одного из них ногой по шлему. Своей вины Борисов не признал.
Митинги «Он вам не Димон», инициированные Алексеем Навальным и прошедшие 26 марта, стали одним из самых крупных действий оппозиции за последние годы. Люди вышли на улицы в 97 городах. Самым крупным было выступление в Москве. Ряд участников акции осудили по статье о применении насилия в отношении полицейских.
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