Forbes назвал российских «королей госзаказа»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «королей госзаказа» за 2018 год.

Первое место заняли близкие к советнику экс-руководителя РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину — его сын Алексей Крапивин и партнеры Борис Ушерович и Валерий Маркелов, которым принадлежит группа компаний «1520». Эта фирма занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2017 году сумма господрядов «1520» составила более 218 млрд руб.

На втором месте владелец «Трубной металлургической компании» и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Две его фирмы получили подряды от «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд руб. На третьем — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга с господрядами от «Газпрома» на 88 млрд руб. Сын Ротенберга Игорь занял 10 место благодаря доли в компании «Газпром бурение», которая выиграла несколько десятков тендеров «Газпрома» и «Роснефти». ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова занял четвертое место с подрядами от «Роснефти» и «Газпрома» на 63,9 млрд руб.

Forbes отметил, что с каждым годом составлять рейтинг «Королей госзаказа» становится все сложнее. В 2017 году правительство РФ разрешило госзаказчикам не раскрывать информацию о победителях и только ограничиваться публикацией данных о подряде, способе закупки и ее цене.





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