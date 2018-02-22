Forbes назвал российских «королей госзаказа»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «королей госзаказа» за 2018 год.
Первое место заняли близкие к советнику экс-руководителя РЖД Владимира Якунина Андрею Крапивину — его сын Алексей Крапивин и партнеры Борис Ушерович и Валерий Маркелов, которым принадлежит группа компаний «1520». Эта фирма занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2017 году сумма господрядов «1520» составила более 218 млрд руб.
Forbes отметил, что с каждым годом составлять рейтинг «Королей госзаказа» становится все сложнее. В 2017 году правительство РФ разрешило госзаказчикам не раскрывать информацию о победителях и только ограничиваться публикацией данных о подряде, способе закупки и ее цене.
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