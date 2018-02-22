Александр Плющев: Собчак нужно чудо

Кандидату Ксении Собчак не хватает чуда. Во вполне библейском смысле этого слова. Не то чтобы вода в вино или рыба на всех, но посудите сами, активность, да еще какая вроде бы есть, а результата, хотя бы одного — нет. Надо признать, Ксения Анатольевна в последние недели здорово отрабатывает всю либеральную повестку, причем, не только в инстаграме. Поездка в Чечню, иск в суд о бесконечных сроках Путина, появление в суде над Серебренниковым сотоварищи — это не просто слова, это уже действия. Неважно, являются ли они самостоятельными, производятся они по согласованию с администрацией или даже в ней придуманы. Важно, что они эффективны, воздействуют на целевую аудиторию. Тотально антипутинская и во многом пронавальновская аудитория Эха Москвы в нашей программе, голосуя по телефону (там спонтанно и очень короткое время, то есть, накртуки исключены) дает аж 53% ответу об искренней оппозиционности Собчак.



Я понимаю мотивы этих людей: им хочется, верить в лучшее, чтобы был хоть какой-то выход, им хочется быть против власти, при этом, по возможности, ничего не делать, и, самое главное, чтобы за это ничего не было. Среди моих знакомых из самой что ни на есть либеральной среды, весьма неожиданно для меня, довольно много тех, кто пойдет голосовать и среди этой аудитории у КС хорошие шансы. Но они увеличатся на порядок, если Собчак дадут совершить чудо. Управляемое, контролируемое, очень локальное и обратимое, но чудо. Примерно как с условной Чулпан Хаматовой: таким людям трудно предъявлять претензии за сотрудничество с режимом, потому что они вполне неиллюзорно спасают жизни. И критикующий их оказывается в заведомо морально уязвленной позиции, он-то сам не спас никого, иди спаси, потом приходи критиковать. Так может получиться и с Собчак: черт с ней и с ее прошлым, с ее спонсорами, рекламными контрактами и допуском на ТВ, но она же реально спасает или что-то в этом роде.

Под определение чуда вполне прошло бы непродление домашнего ареста Серебренникову. Дело не закрыто, арестовать можно в любой момент, но впечатление на либеральную публику при должной поддержке профильных СМИ, произвело бы. Но пока ее деятельность не приносит никакого результата: иском в ВС предсказуемо подтираются, Титиев сидит, Приходько с Дерипаской ничуть не пострадали от записи в инстаграме, Серебренников — под домашним арестом, и тд.



Но если процент-другой явки на выборах важен, почти уверен, Собчак в ближайшие недели дадут и даже помогут явить миру какое-нибудь небольшое и очень условное чудо.

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