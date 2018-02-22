В США ищут новые варианты санкций против России

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают варианты новых санкции против России, заявили высокопоставленные чиновники, передает Reuters.
Три члена администрации, участвующие в работе над санкциями, рассказали, что процесс введения новых ограничений идет. Он замедлен по юридическим причинам.
По словам чиновников, некоторые санкции уже введены против двух российских организаций, упомянутых на прошлой неделе в обвинительном заключении Роберта Мюллера
о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Это Concord Catering и Concord Management and Consulting, которые, согласно обвинительному заключению, контролируют «Агентство интернет-исследований», которое координировало вмешательство.
Кроме того, в США рассматривают возможность вмешательства России в выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Также в администрации рассматривают варианты реакции на кибератаку с использованием вируса NotPetya
, в которой обвинили Россию.
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