Российских керлингистов лишили бронзовых медалей Олимпиады

Спортивный арбитражный суд, рассмотрев дело Александра Крушельницкого, чьи результаты допинг-проб дали положительный результат, решил лишить спортсмена и его напарницу Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады-2018.
Как показали результаты допинг-проб, Крушельницкий, завоевавший бронзовую награду Олимпиады, употреблял мельдоний. Как сообщали в российской делегации, концентрация вещества свидетельствует об однократном приеме. Сам спортсмен предположил, что запрещенный препарат ему подмешали в еду или напитки.
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