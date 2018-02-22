Минобороны выдало офицерам мобильные телефоны для спецсвязи

В России офицерам, допущенным к документам «особой важности», начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тыс. руб. позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ, пишут «Известия».

Защищенные телефоны М-663С «Атлас», изготовлены в Научно-техническом центре «Атлас». Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. Телефоны кроме укрепленного корпуса оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации.

В год таких телефонов производят около ста штук, каждый экземпляр собирается вручную.

Раньше закрытые каналы коммуникаций обеспечивали офицеры связи, которые тянули провода и устанавливали стационарную аппаратуру засекречивания.

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