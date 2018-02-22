Вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства об изменениях при прохождении технического осмотра автомобильного транспорта.
Теперь нельзя пользоваться автомобилем в случае неисправности гидроусилителя руля или стеклоочистителей, запрещается наносить защитные или тонировочные пленки на фары. Шипованая резина по новым правилам должна быть установлена на все колеса, а не только на ведущие. Любые изменения в конструкции машины должны быть подтверждены документами, а в салоне авто необходимо держать медицинскую аптечку.
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