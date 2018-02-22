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В «Голосе» рассказали о сборе подписей в поддержку Путина за счет бюджета

22.02.2018

Движение «Голос» опубликовало расследование «Дымовая завеса: как псевдообщественники симулируют гражданское участие в выборах». В нем утверждается, что сбор подписей в поддержку регистрации Владимира Путина на президентских выборах осуществляли организации, получающие деньги из госбюджета.

Так подписи для Путина собирало движение «Волонтеры Победы», учрежденное бывшими и нынешними чиновниками. За два минувших года «Волонтеры» только из федерального бюджета получили 63 млн руб., плюс — субсидии в регионах и гранты. Кроме того, руководители региональных отделений движения часто являются чиновниками — их работа оплачивается из бюджета.

Также в российских городах открываются «студенческие штабы» сторонников Путина, которые агитируют за него. Зачастую помещения для работы студенческих штабов предоставляют вузы, что является прямым нарушением законодательства, запрещающего политическую агитацию в учебных заведениях.

Подробнее о расследовании «Голоса» читайте в статье «Улики против штаба Путина».

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