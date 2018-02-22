США создали «группу реагирования» на вмешательство России в предстоящие выборы

Власти США сформировали «группу реагирования» на возможное вмешательство России в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в Конгресс. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности, передает «Интерфакс».

Сейчас в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы за вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Представитель Белого дома отметил, что США заранее не сообщают об объектах санкций, чтобы компании, которые попадут под них, не вывели заранее средства из американских банков или не предприняли другие шаги, которые могут снизить эффективность ограничений.

The New Times

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