Спортивный арбитраж отменил слушания по делу Крушельницкого

Слушания антидопингового подразделения Спортивного арбитражного суда по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого отменены. Об этом попросили все стороны процесса, говорится в сообщении суда.

The New Times

«Слушание проводиться не будет, суд вынесет решение на основе письменных заявлений сторон. О решении будет сообщено позже», — сказано в пресс-релизе.Как показали результаты допинг-проб, Крушельницкий, завоевавший бронзовую награду Олимпиады, употреблял мельдоний. Как сообщали в российской делегации, концентрация вещества свидетельствует об однократном приеме. Сам спортсмен предположил, что запрещенный препарат ему подмешали в еду или напитки.

Читайте также:

Посадки есть, эффекта нет

Кандидаты ни-про-что

Кто ставит на Собчак

Выбери скамейку, а заодно президента