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Спортивный арбитраж отменил слушания по делу Крушельницкого

22.02.2018

Слушания антидопингового подразделения Спортивного арбитражного суда по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого отменены. Об этом попросили все стороны процесса, говорится в сообщении суда.

«Слушание проводиться не будет, суд вынесет решение на основе письменных заявлений сторон. О решении будет сообщено позже», — сказано в пресс-релизе.

Как показали результаты допинг-проб, Крушельницкий, завоевавший бронзовую награду Олимпиады, употреблял мельдоний. Как сообщали в российской делегации, концентрация вещества свидетельствует об однократном приеме. Сам спортсмен предположил, что запрещенный препарат ему подмешали в еду или напитки. 

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