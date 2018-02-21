В Минкультуры пояснили схему хищения в театре Додина

Генпроектировщик строительства новой сцены Академического малого драматического театра в Петербурге — компания ТДМ — похитил часть выплаченного Министерством аванса. Контракт на проектирование был заключен в 2013 году. Одну часть рабочей документации подрядчик выполнил, вторую — сделал в небольшом объеме, пишет РБК. При этом стоимость проектирования оказалась ниже, чем предполагалось изначально: аванс перекрыл стоимость подготовки проектной документации. Дирекция расторгла контракт и обратилась в суд и в ФСБ, чтобы взыскать с компании ТДМ сумму неотработанного аванса и чтобы привлечь фирму к ответственности за мошенничество. Размер ущерба в рамках этого дела — 45 млн руб. Также Минкультуры пытается взыскать 200 млн руб. неотработанного аванса с другого подрядчика строительства новой сцены МДТ, компании «Стройсоюз СВ».
21 февраля ФСБ заявила о раскрытии хищения на 45 млн руб. из бюджета при проектировании новой сцены в театре Додина. По делу о мошенничестве задержаны несколько подозреваемых, чьи имена пока не раскрываются.
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