ФБК обвинил ФАС в краже расследований

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в среду, 21 февраля, в своем блоге обвинила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в «краже» расследований.



Соболь заявила, что ФАС несколько последних месяцев придерживается одной стратегии в отношении жалоб ФБК: ведомство отказывает в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства через три месяца после получения заявления ФБК, а потом возбуждает дело по собственной инициативе.

Так произошло и с жалобой, которую фонд подал в ФАС в августе 2017 года, отмечает Соболь. ФБК подал жалобу на «Компанию Фармстор», ООО «Ваше здоровье» и ООО «Диамир». По мнению фонда, эти фирмы заключили соглашение для поддержания цен и обеспечения победы на торгах определенных участников. Речь шла почти о 700 аукционов на общую сумму более 2 млрд руб.

Соболь пишет, что в результате подобных краж ФАС у ФБК нет статуса формального заявителя в деле, что затрудняет контроль дальнейшей работы по нему. «Мы, например, в таких случаях не можем представлять новые доказательства или заявлять ходатайства, все полномочия только у ФАС», — написала юрист ФБК.

16 февраля Московское управление ФАС сообщило, что возбудило дело в отношении ООО «Компания Фармстор», «Ваше здоровье» и «Диамир».





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