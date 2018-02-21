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Интернет-СМИ Ходорковского заблокировно по решению Генпрокуратуры

21.02.2018

По требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировали сайт «МБХ медиа». Об этом сообщила редакция портала в своем тelegram-канале.

Портал «МБХ медиа» Михаила Ходорковского был создан после блокировки ресурсов «Открытой России». Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал 11 декабря 2017 года ряд сайтов, связанных с Михаилом Ходорковским, так как они распространяют «информационные материалы иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны». В «Открытой России» настаивали на законности своей деятельности.

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