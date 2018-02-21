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В МВД пообещали перестать допрашивать основателя «Додо Пиццы»

21.02.2018

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников в среду, 21 февраля, написал в своем Facebook, что в МВД ему сказали, что перестанут вызывать на допросы.

По словам основателя пиццерии, дело из ОВД «Южное Медведково» было передано в вышестоящую инстанцию — в отделение МВД по Северо-Восточному административному округу Москвы. Новый следователь, по словам Овчинникова, общался с ним «уже совершенно по-другому»: «Следователь сообщил, что все это какое-то недоразумение. Он вообще не понимает, зачем на допрос был вызван основатель компании, и пообещал, что больше допросов не будет», — написал бизнесмен.

8 февраля Федор Овчинников сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупных размерах. Речь идет о распространении наркотиков в заведениях сети «Додо пицца». Основателя сети допросили в ОВД по району Южное Медведково в качестве свидетеля. Было возбуждено два дела из-за найденных в ресторанах сети пакетиков с наркотиками весом в 550 и 200 грамм.


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