Суд отказался рассмотреть иск Навального к Роскомнадзору о блокировке расследования про Дерипаску

Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору о блокировке страниц блога оппозиционера с материалами о связях миллиардера Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и секс-работницы Насти Рыбки, сообщает в среду, 21 февраля, «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, причина отказа в том, что требования истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. «Требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства», — сказала Сухинина.

Алексей Навальный в своем Telegram написал, что Таганский суд Москвы «закольцевал» ответ суда Усть-Лабинска.

«Суд Усть-Лабинска дал указание Роскомнадзору заблокировать мой блог. Мы пошли в суд Усть-Лабинска. Там ответили: ваши интересы этим делом не затронуты. Мы пошли в Таганский суд с жалобой на Роскомнадзор. Вот сейчас Таганский суд ответил: обращайтесь в суд Усть-Лабинска. Классно всё закольцевалось», — написал Навальный.

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Рыбке и ее партнеру Александру Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия. На этих материалах было основано расследование Навального. После этого Роскомнадзор «в рамках обеспечительных мер по решению суда» ограничил доступ к ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в расследовании, в том числе к двум страницам на сайте оппозиционера.





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