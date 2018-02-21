В Кремле обвинили США в недобросовестной конкуренции из-за санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции США в отношении российского военно-промышленного комплекса «проявлением нечестной конкуренции».
«Все нормально. Безусловно, мы пытаемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества и торговли специальным имуществом в международном масштабе», — цитирует «Интерфакс» комментарий Пескова на слова представителя Госдепартамента о том, что Россия из-за санкций США потеряла оружейные контракты на сумму более $3 млрд.
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