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Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций в отношении России

21.02.2018

Послы 28 европейских стран согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении 150 граждан и 38 компаний России, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в среде дипломатов.

По его словам, теперь это решение должно быть формально одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу.

В марте 2015 года лидеры ЕС на плановом саммите увязали решение об отмене санкций в отношении России с полным выполнением Минских соглашений. Теперь продление ограничительных мер происходит по этому формальному признаку, без обсуждений, какая из сторон саботирует выполнение договоренностей.

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