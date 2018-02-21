Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций в отношении России

Послы 28 европейских стран согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении 150 граждан и 38 компаний России, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в среде дипломатов.
По его словам, теперь это решение должно быть формально одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу.
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