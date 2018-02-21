В ЦИКе отказались удовлетворить жалобы Грудинина на освещение его кампании федеральными каналами

Члены Центральной избирательной комиссии РФ отказали в удовлетворении жалобы кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на освещение его избирательной кампании федеральными телеканалами, сообщается в среду, 21 февраля, на сайте ЦИК.

The New Times

Грудинин требовал от «Первого канала», «ТВ Центра», «России 1», РЕН ТВ и НТВ получить эфирное время на ответ на сюжеты о себе, которые кандидат от КПРФ посчитал порочащими. Телеканалы рассмотрели его обращение и ответили, что не усматривают в сюжетах нарушений, поэтому не видят оснований для предоставления Грудинину эфирного времени. В ЦИК заявили, что всем кандидатам в президенты России федеральные каналы и так предоставили большое количество времени, к тому же кандидаты в своих роликах и на дебатах смогут расставить все точки над i.Сюжеты, против которых протестовал Павел Грудинин, выходили в различных новостных информационно-аналитических выпусках в период с 25 января до 14 февраля.

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