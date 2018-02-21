Экс-главу «Роснано» Меламеда отпустили из-под домашнего ареста

Суд не огласил решение по мере пресечения в отношении Меламеда и второго фигуранта дела о растрате 220 млн рублей — бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова. Прокуратура заявила, что в связи с тем, что мера пресечения фигурантам дела истекает уже в среду, суд не стал продлевать меру пресечения для обвиняемых.
По версии следствия, Меламед заключил контракт на консультационные услуги с компанией «Алемар», в которой он имел долю. В качестве оплаты услуг «Алемару» на счет якобы незаконно перечислили 220 млн рублей. Меламеда и Понурова задержали в 2015 году. Экс-главу «Роснано» отправили под домашний арест, а Понурова — в СИЗО. В 2017 году меру пресечения обоим отменили из-за длительности расследования, но вскоре их отправили под домашний арест.
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