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Экс-главу «Роснано» Меламеда отпустили из-под домашнего ареста

21.02.2018

Мосгорсуд постановил отпустить из-под домашнего ареста бывшего главу компании «Роснано» Леонида Меламеда, сообщает в среду, 21 февраля, ТАСС.

Суд не огласил решение по мере пресечения в отношении Меламеда и второго фигуранта дела о растрате 220 млн рублей — бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова. Прокуратура заявила, что в связи с тем, что мера пресечения фигурантам дела истекает уже в среду, суд не стал продлевать меру пресечения для обвиняемых.

По версии следствия, Меламед заключил контракт на консультационные услуги с компанией «Алемар», в которой он имел долю. В качестве оплаты услуг «Алемару» на счет якобы незаконно перечислили 220 млн рублей. Меламеда и Понурова задержали в 2015 году. Экс-главу «Роснано» отправили под домашний арест, а Понурова — в СИЗО. В 2017 году меру пресечения обоим отменили из-за длительности расследования, но вскоре их отправили под домашний арест.


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