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Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

21.02.2018

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда, продлившего домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля.

Также оставлена мера пресечения генеральному директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, который останется в СИЗО, и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом.

В ходе заседания выяснилось, что Серебренникова отпускали проститься с матерью.

«Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся», — цитирует Серебренникова «Интерфакс».

Серебренникова, Итина и Малобродского обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

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