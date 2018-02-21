Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда, продлившего домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля.
Также оставлена мера пресечения генеральному директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, который останется в СИЗО, и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом.
В ходе заседания выяснилось, что Серебренникова отпускали проститься с матерью.
Также оставлена мера пресечения генеральному директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, который останется в СИЗО, и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом.
В ходе заседания выяснилось, что Серебренникова отпускали проститься с матерью.
«Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся», — цитирует Серебренникова «Интерфакс».
Серебренникова, Итина и Малобродского обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Выбери скамейку, а заодно президента
Основной предвыборный инстинкт
Ответка за подвиги «трактористов»