Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал на Олимпиаде впервые за 12 лет

У российской сборной отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин.
В полуфинале отечественные хоккеисты сыграют со сборной Чехии, которая победила в четвертьфинале команду США. Матч состоится 23 февраля.
В последний раз российская сборная по хоккею выходила в полуфинал на Олимпиаде в Турине в 2006 году. В нем команда из РФ проиграла Финляндии.
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