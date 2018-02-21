Зять российского миллиардера Германа Хана признал вину в даче ложных показаний ФБР

Ван дер Цван признал, что скрыл от следствия информации о контактах с членами предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и Риком Гейтсом. Теперь зятю Хана грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. Однако судья по делу ван дер Цвана сказал, что, скорее всего, мужчину приговорят к сроку от нуля до шести месяцев и гораздо меньшему штрафу.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что Алекс ван дер Цван стал новым фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году. Ван дер Цвана обвинили во лжи о переговорах с Гейтсом, которые касались подготовки документа для суда над лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Документ, который должен был придать суду более презентабельный вид, готовили для экс-президента Украины Виктора Януковича. Бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт посоветовал Януковичу воспользоваться услугами ван дер Цвана.
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