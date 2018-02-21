Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Первое место занял «Яндекс». Стоимость компании журнал оценил в $12 млрд 380 млн. По данным Forbes, поисковик заработал 63,5 млрд руб. на интернет-рекламе за три квартала 2017 года. Это статья доходов у компании по-прежнему основная, пишет Forbes.
На втором месте в рейтинге журнала — Mail.ru Group, на третьем — электронная доска объявлений Avito.
В десятке лидеров рейтинга интернет-магазин Wildberries, ритейлер одежды и обуви Lamoda, Ozon Group, сервис бронирования Biletix, ресурс по поиску работы HeadHunter, магазин-дискаунтер «Ситилинк» и сервис геолокации 2ГИС.
Замыкает рейтинг онлайн-школа английского языка SkyEng. Ее стоимость оценена в $80 млн. Компания первый раз вошла в рейтинг журнала.
Forbes отметил, что крупнейшие игроки российского сегмента интернета «выбрали путь Google и Facebook»: «Они активно скупают нишевые проекты и создают целые экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта», — пишет Forbes.
В прошлом году «Яндекс» также возглавил рейтинг Forbes. Тогда журнал оценил стоимость поисковика в $7 млрд 600 млн.
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