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В хищении при проектировании новой сцены МДТ Петербурга подозреваются подрядчики

21.02.2018

В хищении выделенных из федерального бюджета средств подозреваются представители фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект», сообщил «Интерфаксу» источник.

«По версии следствия, часть работ фактически выполнена не была, а денежные средства в размере 45,5 млн рублей были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», — рассказал он.

Деньги могли пойти на личное обогащение подозреваемых, приобретение ими предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости, в том числе — автомобиля «Mercedes-Benz S500 4 Matic», «Maybach», лизинг автомобилей «Porsche» и «Lexus».

Ранее в ФСБ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Несколько фигурантов дела задержаны. 

Общая сумма контракта на строительство нового здания театра превышает 2 млрд руб.

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