В хищении при проектировании новой сцены МДТ Петербурга подозреваются подрядчики

В хищении выделенных из федерального бюджета средств подозреваются представители фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект», сообщил «Интерфаксу» источник.
«По версии следствия, часть работ фактически выполнена не была, а денежные средства в размере 45,5 млн рублей были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», — рассказал он.
Ранее в ФСБ сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Несколько фигурантов дела задержаны.
Общая сумма контракта на строительство нового здания театра превышает 2 млрд руб.
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