Леонид Волков о привычке к арестам

Я знаю, что про нашу кампанию пишется какое-то количество книг — очень надеюсь, что некоторые из них будут дописаны и дойдут до публикации. Очень хотелось бы, чтобы в одной из этих книг были исследованы феномены восприятия арестов коллективным бессознательным штаба и ФБК.



Это удивительная история про адаптивность и способность человеческого мозга к самозащите — и про «банальность зла», конечно, тоже.

Первые аресты всех повергали в шок, все ходили несколько дней притихшие и не очень знали, что делать.



Прошел год.

— в штабе каждый раз есть пивной тотализатор на решение суда (проигравшие ставят пиво угадавшим точное количество суток ареста),

— сложилась целая субкультура шуток и баек про разные спецприемники, каждый детально знает, чем Мневники отличаются от Симферопольского, что куда можно и нельзя.

— меньше 10 суток за срок не считаются, ну и вообще, конечно, "не сидел — не мужик",

— каждый знает, как правильно собирать сумки в спецприемник, как работают передачки, как оформлять доверенности, как просить некурящую камеру (пардон, хату) и так далее до бесконечности; в штабе всегда есть дежурные сумки и ответственные за их комплектование,

— после массовых арестов обязательно устраиваются маленькие вечеринки (с подведением итогов пивного тотализатора).

Ну и так далее.

Нет, это не значит, что мы как-то очерствели душой и покрылись толстой коркой. Как раз-таки нет! Я вот по себе сужу, но и по коллегам тоже вижу: каждое охреневшее решение суда, каждый абсурдный протокол вызывает ту же самую бурю эмоций, что и год назад; никто не стал спокойнее относиться к «судьям» Симоновского суда, к эшникам и прочим нелюдям, никакого нет стокгольмского синдрома. Это защитные механизмы какого-то другого плана.

Мы просто научились с этим жить. И в чисто производственном смысле (все хорошо знают, как перераспределяются обязанности и задачи при аресте тех или иных ключевых сотрудников), и в чисто человеческом (наши вечеринки — безусловно, инструмент самозащиты).

С одной стороны, это очень круто; с другой стороны, конечно, каждый раз спрашиваешь себя — а к чему еще мы можем привыкнуть и адаптироваться?

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