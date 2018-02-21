«Коммерсант» узнал о снятии Ананьевыми из «Возрождения» 4,5 млрд руб. наличными

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили снять со своих счетов в банке «Возрождение» наличными 4,5 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники.
Один из собеседников газеты сообщил, что банкиры якобы выводили средства в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года. По словам другого источника, который слышал об этой операции, деньги были выведены перед Новым годом. По его информации, часть средств, возможно, была переправлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка, наличность вывозили «в большом количестве». Все собеседники «Ъ» сходятся во мнении, что такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Выбери скамейку, а заодно президента
Основной предвыборный инстинкт
Ответка за подвиги «трактористов»