«Коммерсант» узнал о снятии Ананьевыми из «Возрождения» 4,5 млрд руб. наличными

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили снять со своих счетов в банке «Возрождение» наличными 4,5 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники.

Один из собеседников газеты сообщил, что банкиры якобы выводили средства в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года. По словам другого источника, который слышал об этой операции, деньги были выведены перед Новым годом. По его информации, часть средств, возможно, была переправлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка, наличность вывозили «в большом количестве». Все собеседники «Ъ» сходятся во мнении, что такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ.

Братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 года их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке. Они также получили предписание выйти из капитала «Возрождения» в течение трех месяцев, сделка должна состояться в ближайшее время.

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