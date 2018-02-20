Зять российского миллиардера Германа Хана стал фигурантом дела о вмешательстве в выборы США

Ван дер Цвана обвинили во лжи о переговорах с бывшим помощником главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом, которые касались подготовки документа для суда над лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Также обвиняемый скрыл факт беседы с неназванным человеком из правительства, при этом ван дер Цван удалил все письма, касающиеся этого разговора из своей электронной почты.
Алекс ван дер Цван — сотрудник лондонской юридической фирмы «Скадден», которая готовила доклад для правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, призванный оправдать процесс по делу Тимошенко. Бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт был тем, кто предложил привлечь для доклада именно эту фирму.
Герман Хан в 2017 году занял 11-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов РФ по версии журнала Forbes.
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