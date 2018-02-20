Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса

По словам лидера Украины, документ усиливает правовую базу использования Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны страны и при этом устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения. Также Порошенко велел руководству силовых структур подготовить предложения об изменении формата силовой операции на Донбассе.
Ранее президент Украины высказался за ввод на территорию Донбасса миротворческого контингента. Он назвал это ключевой составляющей мирного процесса.
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