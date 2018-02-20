Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании

На кампанию Собчак деньги дали издатель журнала Inc. Владимир Палихата, миллионер Александр Росляков, к которому, по словам телеведущей, она ездила на Бали, чтобы договориться о поддержке, бизнесмены Вадим и Яна Расковаловы, издатель Forbes Александр Федотов, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и бывший владелец Yota Devices Сергей Адоньев, который, как сказала телеведущая, также финансово помогает «Новой газете».
По словам Собчак, некоторые ее спонсоры не согласились, чтобы она озвучила их имена. Также телеведущая уточнила, что ей все партнеры согласились помогать без договора о будущем лоббизме.
Ксения Собчак баллотируется в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Голосование за лидера страны пройдет 18 мата. Телеведущая позиционирует себя как кандидат «против всех».
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