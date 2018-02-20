Собчак требует перенести президентские дебаты с 8 утра на прайм-тайм

По словам Собчак, то, что дебаты будут проходить рано утром, — это «издевательство». Телеведущая призвала всех кандидатов в президенты присоединиться к ее требованиям.
Также телеведущая призвала президента РФ Владимира Путина участвовать в дебатах. По ее словам, если Путин не будет дебатировать с другими кандидатами, то это будет неуважением по отношению к тысячам россиян, которые его выдвинули, и к миллионам избирателей.
Ксения Собчак баллотируется в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». Голосование за лидера страны пройдет 18 мата.
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